Телеканал "Москва 24"

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О телеканале

Городской круглосуточный информационный телеканал«Москва 24». Городские новости впрямом эфире телеканала каждый час.Оперативную информацию о погоде и транспортной ситуации в городе телезрители могут отслеживать каждые15 минут.

Вещание дополнено различными рубриками, посвященными вопросам жилищно-коммунального хозяйства инедвижимости, безопасности, здоровомуобразу жизни, досугу, событиям вкультурной сфере, технологиям и т.д.Современные технологии передачи сигнала Live U, которыми оснащены корреспонденты, позволяют в кратчайшие сроки сообщать обо всем,что происходит в городе в прямых включениях с мест событий.

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