Телеканал "Москва 24"

Спортивный момент

Двое ведущих (Иван Базанов и Стас Белов) - настоящие московские болельщики, они знают обо всех событиях, проходящих в столице, от забега в мешках в парке Орехово-Борисово до финала чемпионата мира по хоккею. А ещё очень любят поспорить. Оба отправляются на соответствующие спортивные мероприятия, которые проходят в Москве, чтобы узнать всё из первых уст. Параллельно они раскроют секреты самых популярных видов спорта. Даже если вы никогда не держали в руках ракетку и не стояли на воротах, не знаете, чем отличается баскетбол от гандбола, кто такой панчер, и что такое лыжероллер, вам непременно понравится наша программа. «Спорт для чайников». От «А» до «Я». Профессиональные приёмы, приметы, термины, секреты успеха, головокружительные рекорды и самые разные удивительные подробности, которые скрыты от взгляда обычного человека. Гидами в мире спорта станут титулованные спортсмены, тренеры, специалисты Москомспорта, любители здорового образа жизни, диетологи и технологи спортинвентаря.