Телеканал "Москва 24"

Главные проекты города в 2016 году
31.12.2016 22:30
2016 год в материалах корреспондента "Москвы 24" Марины Фартдиновой
31.12.2016 22:30
Как провожают 2016 год на Тверской площади и Новом Арбате
31.12.2016 22:15
Сколько выпьют россияне за эти новогодние праздники
31.12.2016 22:15
Число детей-сирот в Москве сократилось в 2 раза
31.12.2016 21:30
3 января в столице похолодает до -20
31.12.2016 21:15
"ТопСеть": Самые интересные новости года
31.12.2016 15:00
"Революция потребления": мандарины
31.12.2016 12:00
"До звезды": итоги года в мире селебрити
31.12.2016 11:00
"Фанимани": почему в России с таким скрипом идут экономические реформы
31.12.2016 10:00
"Рулевые игры": Datsun on-DO
31.12.2016 09:30
"Безопасность": самые экстремальные эксперименты программы в 2016 году
31.12.2016 09:00
Врачи
«Врачи» - захватывающее реалити, о непростых буднях хирургического отделения Первой Градской больницы. Это уникальная возможность наблюдать за работой врачей, ординаторов, практикантов и их пациентами. Здесь разворачиваются самые волнующие и невероятные события, подвиги и нелепые случайности, таинственные диагнозы и счастливые исцеления.
Прямо и сейчас
Ведущие программы Иван Обыденков, Максим Иксанов и Мария Гладких погружаются в самые обсуждаемые и самые интересные новости недели. Каждое воскресенье они показывают свой взгляд на события и в прямом эфире обсуждают их друг с другом и со зрителями. Принять участие в дискуссии может каждый: для этого есть комментарии в соцсетях, смс-голосование в эфире и проект "Глаз народа", где людям дают возможность сказать все, что они думают, в прямом эфире.
Откройте, полиция!
«Откройте, полиция!» - это захватывающее реалити о непростых буднях сотрудников полиции, ежедневно рискующих своей жизнью. Это уникальная возможность наблюдать за работой полицейских: погони, задержания, экстремальные ситуации, поимка преступников, разрешение конфликтов и взаимоотношения между героями. Дружба, сотрудничество, умение работать в команде, взаимовыручка. И напротив – предательство, интриги, ошибки и разочарования.
Революция потребления
Шоу-проект «Революция потребления» прочитает и расшифрует все этикетки за Вас, чтобы убедиться в безопасности состава, найдёт подделку и поймает за руку нечистоплотного производителя. Серия экспериментов убедительно докажет или опровергнет вред или пользу любого используемого в быту предмета. Лучшие эксперты города проведут показательные опыты, обсудят вопросы безопасности и дадут практические советы горожанам, как сохранить здоровье и кошелёк, отправляясь в супермаркет за покупками.
Спортивный момент
Двое ведущих (Иван Базанов и Стас Белов) - настоящие московские болельщики, они знают обо всех событиях, проходящих в столице, от забега в мешках в парке Орехово-Борисово до финала чемпионата мира по хоккею. А ещё очень любят поспорить. Оба отправляются на соответствующие спортивные мероприятия, которые проходят в Москве, чтобы узнать всё из первых уст. Параллельно они раскроют секреты самых популярных видов спорта. Даже если вы никогда не держали в руках ракетку и не стояли на воротах, не знаете, чем отличается баскетбол от гандбола, кто такой панчер, и что такое лыжероллер, вам непременно понравится наша программа. «Спорт для чайников». От «А» до «Я». Профессиональные приёмы, приметы, термины, секреты успеха, головокружительные рекорды и самые разные удивительные подробности, которые скрыты от взгляда обычного человека. Гидами в мире спорта станут титулованные спортсмены, тренеры, специалисты Москомспорта, любители здорового образа жизни, диетологи и технологи спортинвентаря.
Активный гражданин
Городской круглосуточный информационный телеканал«Москва 24». Городские новости впрямом эфире телеканала каждый час.Оперативную информацию о погоде и транспортной ситуации в городе телезрители могут отслеживать каждые15 минут.
Вещание дополнено различными рубриками, посвященными вопросам жилищно-коммунального хозяйства инедвижимости, безопасности, здоровомуобразу жизни, досугу, событиям вкультурной сфере, технологиям и т.д.Современные технологии передачи сигнала Live U, которыми оснащены корреспонденты, позволяют в кратчайшие сроки сообщать обо всем,что происходит в городе в прямых включениях с мест событий.